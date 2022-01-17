Российский экономист Алексей Попов прокомментировал эффективность и будущее переговоров России и стран Запада, в частности США, в разных форматах, заявив о нежелании никого из сторон договариваться.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

Алексей Попов отметил, что после переговоров Байдена и Путина 7 декабря 2021 года помощница Госсекретаря Карен Дондфрид получила в Москве на руки предложения со стороны РФ. По его словам, эти предложения фактически были ультиматумом.

Экономист добавил, что уже 17 числа, через полтора дня это опубликовали. По его словам, за эти полтора дня можно было максимум долететь до Вашингтона и нормально их прочесть. Он считает, что эти документы не были переданы для того, чтобы с ними соглашались.

«30 числа не договорились ни до чего. Потом НАТО, которое тоже не закончилось ничем. И ОБСЕ тоже не закончилось ничем. Никто не собирается договариваться, в данном случае с обеих сторон. Что касается саммита Россия-НАТО – это были похороны, и не только НАТО, а вообще таких форматов, скорее всего», - заявил Алексей Попов.

Он сослался на слова представителя РФ на этих переговорах, Глушко, который сообщил, что на них высказывались все 30 стран НАТО, которым дали слово. Экономист объяснил, что даже если из 30 стран каждый представитель говорит по 10 минут – это 5 часов из 7,5 часов переговоров.

«Выступает, например, Эстония. Армия Эстонии – примерно 900 человек, включая военный оркестр, почетный караул, разведку, водителей и так далее. И сидит какой-то человек, допустим, Турция. И слушает это очень важное представление. Вы понимаете, как это было обставлено и какие чувства люди испытывали», - рассказал Алексей Попов.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что на переговорах в Женеве были слишком глубокие противоречия.

Также Politeka писала, что Бизяев рассказал о значении женевских переговоров США и России.