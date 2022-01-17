Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Думаю, что все же украинские экономические интересы после событий в Казахстане начнут страдать в большей мере. Потому что мы понимаем, что Казахстан будет отдаляться от Запада. Не факт, что приближаться к России, хотя влияние России усиливается. Но отдаляться от Запада в сторону России и Китая по итогам этих событий», - заявил Руслан Бортник.

Политолог отметил, что группа, которая победила, все же видит за этим след не только окружения Назарбаева, но и работу западных партнеров, которые системно, последовательно усиливали протестный потенциал через работу с молодежью в казахстанском обществе. По его словам, украинская СБУ также начала отрабатывать ситуацию, если сравнить ее с событиями в Беларуси. Он объяснил, что у белорусской оппозиции было полное приволье, а казахстанскую начали сразу «обрабатывать», не позволяя им эффективно работать.

Руслан Бортник добавил, что, кроме усиления влияния РФ и Китая, а соответственно общей тени на Украину, присутствуют также риски сокращение наших возможностей и сотрудничества с Казахстаном. По его мнению, тут также есть и глобальный вопрос того, что после дестабилизации и Беларусь, и Армения, и Казахстан стали более зависимы от России. Он добавил, что события в Казахстане трактуются со стороны РФ как еще один акт гибридной агрессии со стороны Запада.

«И все это происходит в тот момент, когда идут переговоры по Украине в США, НАТО, ОБСЕ. И это дополнит нагрузку на эти вопросы. РФ воспринимает события в Казахстане, в том числе, как следствие атаки Запада, что эскалирует еще больше позицию РФ по Украине уже в других форматах переговоров. Поэтому последствия, конечно, будут. Наша задача – сохранить хорошие отношения с Казахстаном. Это важная страна с точки зрения экономики, а также социальной сферы и культурных связей», - считает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Василец заявил, что причина протестов в Казахстане заключается в несправедливом распределении ресурсов.

Также Politeka писала о том, что казахский политик Мухтар Тайжан объяснил, почему казахи начали протестовать из-за газа.