Политтехнолог Юрий Подорожний прокомментировал инициативу властей по возвращению в мажоритарную избирательную систему и рассказал, о чем свидетельствует регистрация соответствующего законопроекта в Верховной Раде.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

Юрий Подорожний сообщил, что у депутатов есть намерение вернуть мажоритарную избирательную систему, а, по мнению Давида Арахамии, при ее возвращении точно найдется не менее 300 голосов. По его словам, сателлит монобольшинства из депутатской группы «За будущее» зарегистрировали законопроект, предлагающий возобновить смешанную избирательную систему до 2027 года.

«Конечно, такой шаг верен. В конце концов, это не большинство предлагает возвращение мажоритарки. В этом законопроекте прекрасно все. И возвращение такой желанной части депутатов мажоритарки, и время, которое им достаточно для избрания в следующий Совет и мотивация, с которой этот законопроект принимается», - говорит Юрий Подорожний.

Он отметил, что проектом закона предлагается установить переходный период до 1 января 2027, в рамках которого предусмотрено сохранение смешанной системы выборов народных депутатов Украины. Политтехнолог добавил, что цель внедрения переходного периода - качественная подготовка к внедрению новой пропорциональной избирательной системы путем активного партийного строительства в регионах Украины.

По словам Юрия Подорожнего, авторы законопроекта считают, что восстановление смешанной системы выборов народных депутатов будет способствовать реализации гражданами Украины права быть избранным в высший законодательный орган как путем самовыдвижения, так и путем выдвижения политическими партиями.

«Его внесение в сессионный зал, как, кстати, и ряд других событий, говорит о том, что вскоре возможны досрочные парламентские выборы, которые по большому счету должны завершить политический кризис, а президенту дать возможность перенести фокус внимания из своей деятельности к повышенному вниманию к работе народных избранников. В конечном счете принятие этого закона решит для власти вопрос формирования нового большинства в парламенте», - считает Юрий Подорожний.

Как сообщала Politeka, Солодко рассказал, какая проблема с кадрами существует в Украине.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга отметил, что Зеленский пользуется системой Порошенко.