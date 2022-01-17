Вводить программу об экономическом паспорте могут себе позволить только страны, которые получают сверхприбыли по добыче полезных ископаемых и имеют профицитный бюджет.

Об этом заявил политический эксперт Борис Бондаренко, пишет "Обозреватель".



«Создание этих специальных фондов (за счет добычи ископаемых – ред.) во многом характерно для стран, которые экспортируют эти энергоносители. Если мы говорим про арабские страны, если мы говорим про Российскую Федерацию, есть бюджетные правила, связанные с тем, что часть поступлений в государственный бюджет с продажи как раз этих энергоносителей попадает в специальные фонды и может быть использована по конкретному назначению для своих граждан. Именно так – сверхприбыли», - отметил Бондаренко в эфире телеканала «Украина 24».



Эксперт отметил, что Украина не способна обеспечить себя энергоносителями собственной добычи, а о сверхприбылях вообще говорить не приходится. Поэтому возможностей для финансирования «экономических паспортов» украинцев нет.



"Вопрос-по украинским сверхприбылям. Где они? Мы понимаем, что этих сверхприбылей на самом деле нет. Потому что мы не можем на сегодня в полной мере обеспечить собственно свои потребности, энергоносителями собственного Не производства, в этом случае пусть будет добычи», - пояснил Бондаренко.



Он также отметил, что считает несправедливым, что под действие этой программы подпадают только дети, рожденные после 1 января 2019 года, и это является нарушением конституционных норм.



"Почему в 2019-м, какие критерии? Мы понимаем, что есть определенные разграничения между людьми, которые в этом случае родились до 2019 года и в 2019 году, соответственно те, которые могут претендовать на определенные блага в дальнейшем в виде этого специального счета, который может быть использован в 18 лет», - сказал Бондаренко.



Ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что через популистскую программу президента «Экономический паспорт» из госбюджета будут изъяты миллиарды, что может стать причиной уменьшения социальных выплат.



Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.