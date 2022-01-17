Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал, как характеризуется политическая система Украины, а также обозначил основные направления ее формирования и развития.

Об этом он рассказал в программе «Антишпора от Подорожнего».

«Политический режим Украины остается смешанным, а именно посттоталитарным – переходным от тоталитарного к демократическому», - заявил Юрий Подорожний.

Политтехнолог обобщил и отметил, что политическая система Украины характеризуется как переходная от неправового к правовому типу, легитимная для большинства населения и переходная к реализации консенсуальной модели социальных конфликтов, но при сохранении возможности на практике чисто конфронтационной модели. По его словам, система нашего государства миролюбива, неагрессивна, лишена собственной глобальной (общепланетарной) системы обеспечения национальных интересов.

Юрий Подорожний добавил, что политическая система Украины пока не способна обеспечить рост уровня и качества благосостояния всех основных слоев населения, но сохраняет элементы социального государства. По его словам, она является светской, этатизированной и является системой с недостаточно высоким интеллектуальным уровнем политики и политическим доминированием определенных социальных слоев «реформированной традиционной номенклатуры», «новой номенклатуры» и т.д.

«Основными направлениями формирования и развития политической системы Украины есть построение демократического социального правового государства, утверждение гражданского общества, дальнейшее развитие и совершенствование политических отношений, политических принципов и норм, рост политического сознания и политической культуры общества и личности, совершенствование деятельности средств массовой информации. Учитывая это, перспективы развития политической системы Украины заключаются в дальнейшем совершенствовании всех ее элементов, в частности, путем реализации нового этапа конституционной реформы», - считает Юрий Подорожний.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал об опыте провозглашения независимости другими постсоветскими странами.

Также Politeka писала о том, что Рохов объяснил, кто и как должен создавать проект новой Конституции Украины.



