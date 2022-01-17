Политтехнолог Михаил Чаплыга высказал своё мнение по поводу того, какие перспективы несёт Украине 2022 год, что она может потерять в этом году, и может ли что-то приобрести.

Свой комментарий он дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«И РФ, и США в 2021 году получили рекордную прибыль, подняв спотовые цены на газ. Но для того, чтобы у кого-то прибавилось, у кого-то должно убавиться. Убавилось у нас, а скоро убавится и у поляков. Ведь чтобы производство было конкурентоспособным, доля энергии в нём должна быть невысокой. Германия может это себе позволить, Венгрия тоже может, а вот Польша и Украина – нет. А рост цен и на газ, и на электричество ведёт к тому, что промышленного производства у нас практически не будет, по крайней мере, химического. И уже в марте Украине следует ожидать скачкообразного роста безработицы. И это будут нищие безработные, потому что за зиму у них всё отнимут коммунальные тарифы и подорожание продуктов – о котором, кстати, нас предупреждал МВФ», - говорит Михаил Чаплыга.

По его словам, это событие должно совпасть с завершением отопительного сезона.

«С начала весны нам предстоит продовольственный кризис и рост цен на продукты» - прогнозирует Михаил Чаплыга.

Как сообщает Politeka, ранее он предсказал последний кризис украинской государственности в близком будущем.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга прокомментировал вопрос единого гражданства для Украины.



