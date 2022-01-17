Председатель наблюдательного совета Биоэнергетической ассоциации Украины, народный депутат IV созыва Владимир Майстришин поразмышлял над причинами того, что Украина не имеет возможности самостоятельно возместить нехватку импортного природного газа.

Об этом он рассказал в программе Тараса Загороднего «Знай наших» .

Как рассказывает политик, кабинеты Яценюка и Гройсмана продвигали идею собрать со всех деньги для развития газовой независимости Украины. По его словам, все сбросились по 150 млрд грн примерно: подразумевается и рост тарифов, и увеличение стоимости товаров, к которому это и привело. «Предполагалось, что деньги, полученные за счёт роста тарифов, пойдут на добычу собственного газа», - объясняет Владимир Майстришин.

Сейчас, сообщает он, Украина добывает 16 млрд кубометров газа максимум, хотя планировалось иначе. «Помните, была программа «20/20»: к 2020 году довести добычу украинского газа до 20 миллиардов кубометров», - напоминает гость программы. По его мнению, прежде всего, нужно было установить количество созданных рабочих мест и количество налогов, уплаченных собранной суммой.

А решить проблему с газом, по словам Владимира Майстришина, удалось бы благодаря биоэнергетике. «Если бы хоть часть собранных денег потратили на её развитие. Но это не было сделано», - констатирует он.

Как сообщала Politeka, Майстришин прокомментировал возможные последствия закона о развитии производства биометана .