Директор Центра публичной дипломатии Алексей Полегкий поразмышлял над тем, чем отличаются и чем похожи жители материкового Китая и Гонконга.

Об этом он рассказал в программе Виталия Кулика « Археология будущего» .

По словам эксперта, сегодня наблюдается значительный приток китайцев с материка в Гонконг и на это есть не столько политические, сколько экономические причины. В частности, объясняет он, уровень жизни в Гонконге намного выше, поэтому сравнивать его с материковым Китаем нельзя. «Многие китайцы стремятся попасть туда и получить статус резидента», - отмечает Алексей Полегкий. Поэтому, добавляет он, власти Гонконга в течение всего последнего десятилетия пытаются как-то ограничить эти миграционные потоки и прилагают для этого серьезные усилия.

Сейчас же, отмечает гость программы, Гонконг нельзя назвать финансовым локомотивом Китая, хотя через него и дальше идет значительная часть китайского экспорта. Тем не менее, подчеркивает он, Китай и Гонконг имеют разные и финансовые потоки, и биржи. Да и вообще, объясняет Алексей Полегкий, для гонконгцев и китайцев разница между ними важна и значительна, хотя визуально они и похожи.

Попутно он вспоминает, как складывались отношения Гонконга и материкового Китая раньше. «В разные периоды истории Китая статус и функции Гонконга были разными. Когда-то это были практически единственные ворота Китая в западный мир. А в 80-е и 90-е годы Гонконг был источником денег для Китая», - рассказывает эксперт. А сейчас, считает он, причины ускоренной интеграции Гонконга следует искать в том, что определенные группы влияния в Пекине считают, что они будут эффективнее управлять этим регионом.

Как сообщала Politeka, Пол егкий рассказал, что большинство тайванцев выступают за дальнейшее сохранение статус-кво.