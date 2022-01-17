Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«В этом году первое финансирование получит Президентский университет, который будет «готовить людей будущего». И хотя общая стоимость строительства объекта 7,2 млрд гривен, в бюджете 2022 года на университет заложено пока только 500 млн грн. Но, по словам экономистов, ничто не будет мешать монобольшинству увеличить эту сумму в течение года», - рассказала Катерина Котенкова.

Она отметила, что если этот университет будет иметь какое-то целевое направление, подбор высокопрофессиональных учёных, которые дадут новый уровень образования, то вроде бы нет ничего плохого, если в Украине на одно учебное заведение станет больше. Другой вопрос, говорит журналистка, целесообразно ли сейчас тратить такие большие средства на строительство нового университета при наличии сотен существующих вузов в Украине.

«Рекордный бюджет предусмотрен для строительства и ремонта дорог. Расходы «Укравтодора» возрастут почти на 10 млрд и составят 78,9 млрд. В целом, как отмечал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в 2022 году на дороги потратят почти 125 млрд гривен по всем статьям расходов», - рассказала Катерина Котенкова.

Журналистка добавила, что также продолжится модернизация «Укрзализныци», ведь большое строительство добралось и нее. Катерина Котенкова сослалась на заявления президента, озвученные во время ежегодного обращения к депутатам Верховной Рады. Согласно этим тезисам, говорит журналистка, время старых вагонов и ржавых рельсов останется в прошлом.

«В целом в этом году на реформу железной дороги запланировано 5,2 млрд грн. Но будут ли изменения? Пока «Укрзализныця» будет оставаться монопольной, стоимость на услуги будет высокой, а качество низким. Так же по программе «Большое строительство» в 16 городах Украины строятся аэропорты. Правда, есть одно но, где на все эти амбициозные планы Зеленский возьмёт деньги?», - говорит Катерина Котенкова.

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