Из-за блокирования налоговой счетов «Арселор Миттал Кривой Рог» из Украины уйдут последние инвесторы.

Об этом заявил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский, передает "РБК-Украина".



«Эти тенденции портят настроение инвесторам, портят инвестиционный климат, не способствуют привлечению новых инвесторов. Понятно, что здесь накладывается очень много разных факторов. Но ключевой фактор – то, что с точки зрения инвесторов им надо постоянно доказывать способность работать легально», - рассказал Забловский.



По его словам, создается впечатление, что налоговая своими действиями целенаправленно заставляет легальный бизнес уходить «в тень», ведь работать честно становится все проблематичнее.



«Такое складывается ощущение, что дают карт-бланш как раз нелегальному бизнесу, теневому бизнесу, который пытается решать вопрос другим способом. Не важно, крупные это компании, Международные, украинские", - сказал Заблоцкий.



Он также подчеркнул: блокировка фискальными органами работы международной компании еще больше ухудшает ситуацию, ведь иностранные инвесторы, которые не слишком охотно приходят в Украину, после таких историй вообще не будут рассматривать нашу страну в качестве площадки для инвестирования.



«Хуже, когда это происходят из уст международных инвесторов, крупных компаний, как «Арселор Миталл». Это действительно негативно, потому что это, условно говоря, такой бенчмарк, на который ориентируются другие инвесторы, и не только крупные, А вообще. Одно дело, когда внутренняя компания Украинская. Разумеется, это негативно. Но когда международная сигнализирует - это гораздо хуже с точки зрения нашей инвестиционной привлекательности, привлечения инвестиций, реализации проектов», - подытожил Заблоцкий.



Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината «Арселормиттал Кривой Рог» (АМКР).



В компании выразили возмущение этим решением и отметили, что судебное дело по иску ГНА касается «подхода к расчету ренты», и окружной административный суд 4 ноября стал на сторону «Арселормиттал», которая готовится к апелляции.