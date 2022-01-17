Председатель наблюдательного совета Биоэнергетической ассоциации Украины, народный депутат IV созыва Владимир Майстришин прокомментировал возможные последствия закона о развитии производства биометана, который был принят минувшей осенью.

Его слова прозвучали в программе Тараса Загороднего «Знай наших».

«Новый закон позволяет каждому поставить у себя газоразделительную установку и самостоятельно вырабатывать газ соответствующего качества. Можно подключиться к газовой сети и продавать этот газ уже в виде чистого метана. Всё это уже есть, хотя нормативные документы ещё нарабатываются. После утверждения этих документов каждый украинский производитель метана получит доступ к газораспределительной системе. Проблема транспортировки выработанного метана скоро должна быть решена. Со стороны промышленности спрос на метан есть и сейчас, но скоро он станет намного больше», - уверен Владимир Майстришин.

Рубежной датой в этом плане он считает 2023 год.

«В 2023 году нашу промышленность ждёт рост налога на выброс углекислого газа – таково требование Евросоюза. А при сожжении метана этот газ не выделяется. Когда в своё время такую меру ввели в Швеции, это дало благотворный результат», - рассказывает Владимир Майстришин.

Как сообщает Politeka, ранее он рассмотрел возможность перехода Украины на новые виды энергии.

Также Politeka сообщала, что Майстришин назвал способ сэкономить значительные объёмы газа.