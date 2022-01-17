Журналистка Виктория Панченко рассказала, что меняет налоговый закон №5600, вступивший в силу с января этого года, и как это повлияет на украинцев.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Виктория Панченко отметила, что закон №5600 президент Зеленский подписал еще в декабре, а с 1 января 2022 года он вступил в силу. По ее словам, отдельные его нормы распространяются практически на всех граждан Украины.

«Напомню, что с 22 января повысятся цены на подакцизные товары: алкоголь, табак, бензин и руду. Также вырастет налог на недвижимость. В настоящее время доход от продажи одного объекта в год не облагается налогом, а продажа второго и последующих уже будет облагаться по ставке 5% и 18% соответственно», - рассказала Виктория Панченко.

Она объяснила, что это сделано для того, чтобы ударить по мелким застройщикам. По ее словам, обычно они покупают землю, строят на ней небольшие дома, оформляют право собственности, после чего оформляют эти квартиры на кого-то из своих людей, а в дальнейшем – продают. Виктория Панченко добавила, что оформление большого количества квартир на одного человека будет невыгодно при их продаже. Журналистка также прокомментировала налоговые изменения в земельной сфере.

«Сейчас налог не платят владельцы земли, у которых меньше 1-го гектара. Но предприимчивые депутаты хотят уменьшить эту норму до 50-ти соток. Естественно, любому гражданину, у которого где-то есть земля, которую он сдаёт в аренду или обрабатывает, – придётся платить 1400 гривен за каждый гектар. Никого не будет волновать, что именно владелец делает со своей землей», - рассказала Виктория Панченко.

По ее словам, деньги будут выкладывать все без исключения. Кроме того, добавила журналистка, если человек выращивает на своей земле овощи на продажу и продал их на сумму выше 6-ти тысяч гривен, то ему необходимо будет платить налог – 18% на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

«То есть украинская власть собирается обложить обычных жителей сёл вот таким налогом. Похоже, наши депутаты считают, что 6 тысяч гривен - это нормальная, достаточная сумма для того, чтобы всей семье жить целый месяц», - говорит Виктория Панченко.

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