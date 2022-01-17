Политический консультант Андрей Бодров предположил, какое будущее ожидает Казахстан после массовых акций протеста, которые недавно проходили в этой центральноазиатской стране.

Свой прогноз он дал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«В ближайшее время обстановка в Казахстане быстро стабилизируется. Значимость России в Казахстане возрастёт, а западные корпорации, как показывает заявление президента Токаева, будут вынуждены поделиться с Фондом национального благосостояния. Им придётся регулярно делать туда большие взносы. В результате Токаев обещает повысить социальные стандарты и качество жизни в стране. То есть геополитический вектор в Казахстане качнулся на север», - считает Андрей Бодров.

При этом, полагает он, позиции коллективного Запада в стране ослабнут.

«Казахстан имеет общую границу с РФ и Китаем, он удобен для инфраструктурных проектов. Англосаксонские и европейские корпорации сделали в эту страну множество инвестиций. Поэтому я не думаю, что Европа активно участвовала в организации восстаний в Казахстане. Скорее, всё, что ей нужно – это сохранить свои инвестиции», - говорит Андрей Бодров.

Как сообщает Politeka, ранее политолог-международник Максим Яли предположил, что народные волнения в Казахстане были вызваны социально-экономическими проблемами.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Руслана Бизяева, казахские события заставили многих пересмотреть своё мнение о значимости ОДКБ.