Журналистка Любовь Завальнюк рассказала о последствиях введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей, которые, по ее словам, не оправдали ожиданий власти.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Любовь Завальнюк напомнила, что с 2022 года кассовые аппараты в Украине стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей. По ее словам, повезло только тем, кто проживает и ведет бизнес в селе – только для этой категории в конце декабря сделали послабления и им по-прежнему можно работать без РРО.

«Если вспомнить прошлый год и события под Верховной Радой и Кабмином становится понятно, что вопреки свободе слова народ остался не услышанным. Вспомните новости о массовых протестах ФОПов под лозунгами отмены фискализации или ее отсрочки, эти пикеты так ничем и не закончились. Рада накануне новогодних праздников не приняла законопроект об отсрочке кассовых аппаратов еще на год», - рассказала Любовь Завальнюк.

По ее словам, люди верили до последнего что смогут добиться отсрочки еще хотя бы на год, но чуда так и не произошло. Она добавила, что многие предприниматели, рассчитывая на отсрочку, до последнего медлили с подготовкой к фискализации, а когда поняли, что выдавать чеки все же придется, массово кинулись регистрировать кассовые аппараты и устанавливать на смартфоны программное обеспечение.

Любовь Завальнюк отметила, что цифровизация у нас пока желает лучшего, поэтому неудивительно, что в итоге система дала сбой. Журналистка объяснила, что некоторые предприниматели пока так еще и не успели зарегистрировать кассу, а другие толком не могут наладить работу по-новому, так как программное обеспечение сразу же на старте начало сбоить.

«Как вы думаете что в итоге? Казна выиграла? Деньге потекли рекой? Скорее напротив многие предприниматели по сути уходят в тень. То есть, эффект от массовой фискализации пока оказывается прямо противоположным тому, на который рассчитывали власти – вместо «обеления» бизнеса его еще глубже загоняют в серую зону», - заявила Любовь Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Семидидько заявил, что личный бизнес тех провластных людей, которые хотят обложить ФОПов, можно вычислить.

Также Politeka писала о том, что Котенкова прокомментировала ввод кассовых аппаратов для ФОП.