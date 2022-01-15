В Киеве водитель автомобиля "Тойота" набросился на прохожего с кулаками в ответ на замечание о неправильной парковкие авто.

В Нацполиции сообщили, что водитель, который серьезно травмировал прохожего в Днепровском районе столицы, будет находиться под стражей.

15 января, районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 992 тысячи гривен. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает прессслужба Национальной полиции Украины.

Напомним, что 14 января на улице Андрея Аболмасова водитель автомобиля"Тойота" на замечание прохожего о неправильной парковки авто, набросился на мужчину с кулаками. По факту нанесения тяжких телесных повреждений следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время 44-летний пострадавший находится в больнице. Нарушитель, 24-летний уроженец Киевщины, задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении.

15 января, Днепровский районный суд столицы избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения денежного залога в размере 992 тысячи гривен. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет.