В Нацполиции сообщили, что водитель, который серьезно травмировал прохожего в Днепровском районе столицы, будет находиться под стражей.
15 января, районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 992 тысячи гривен. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщает прессслужба Национальной полиции Украины.
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В настоящее время 44-летний пострадавший находится в больнице. Нарушитель, 24-летний уроженец Киевщины, задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении.
15 января, Днепровский районный суд столицы избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения денежного залога в размере 992 тысячи гривен. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет.