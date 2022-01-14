Лидер Харьковской ячейки Национального Корпуса Константин Немичев рассказал, что Россия поставила украинской полиции требование провести с ним разъяснительную работу по митингам, которые в 2018 и 2019 году проходили в Харькове под консульством РФ.

Об этом он рассказал в своем Facebook.

Как сообщает лидер Харьковской организации Нацкорпуса, Следственный комитет Российской Федерации поставил украинской полиции требование провести поиски тех, кто организовал акцию под российским консульством в Харькове. В частности, добавляет он, РФ хочет, чтобы украинские правоохранители провели с ним разъяснительную работу, дали биографию, а также список членов партии «Национальный Корпус».

«Меня вызывают в районное управление полиции как свидетеля «нападений» на российское консульство в 2018 и 2019 годах», - сообщает Константин Немичев.

Со своей стороны лидер Харьковской организации Нацкорпуса подчеркивает, что не скрывается, вообще является публичным лицом и на любые вызовы полиции отвечает так, как того требует законодательство Украины.

Поэтому он акцентирует внимание на этом и украинских СМИ, и правоохранительных органов. Лидер Харьковской организации Нацкорпуса подчеркивает, что все они должны стоять на защите украинских национальных интересов, а не следовать указаниям врага.

Как сообщала Politeka, Билецкий посоветовал Украине развивать международные отношения в направлении «Интермариума».

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