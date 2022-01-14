Лидер Харьковской ячейки Национального Корпуса Константин Немичев рассказал, что Россия поставила украинской полиции требование провести с ним разъяснительную работу по митингам, которые в 2018 и 2019 году проходили в Харькове под консульством РФ.
Об этом он рассказал в своем Facebook.
Как сообщает лидер Харьковской организации Нацкорпуса, Следственный комитет Российской Федерации поставил украинской полиции требование провести поиски тех, кто организовал акцию под российским консульством в Харькове. В частности, добавляет он, РФ хочет, чтобы украинские правоохранители провели с ним разъяснительную работу, дали биографию, а также список членов партии «Национальный Корпус».
«Меня вызывают в районное управление полиции как свидетеля «нападений» на российское консульство в 2018 и 2019 годах», - сообщает Константин Немичев.
Со своей стороны лидер Харьковской организации Нацкорпуса подчеркивает, что не скрывается, вообще является публичным лицом и на любые вызовы полиции отвечает так, как того требует законодательство Украины.
Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"
Оля Полякова после дуэтов с Винником и DZIDZIO сорвалась к другому мужчине: "Рядом со мной..."
Тоня Матвиенко похвасталась дорогим подарком от Мирзояна: "Ты балуешь меня"
Ушел из жизни народный артист Украины: "Каждое его появление было триумфом"
Победитель "Холостячки", бросивший Злату Огневич, вызвал ажиотаж обращением: "Я все испортил"
Поэтому он акцентирует внимание на этом и украинских СМИ, и правоохранительных органов. Лидер Харьковской организации Нацкорпуса подчеркивает, что все они должны стоять на защите украинских национальных интересов, а не следовать указаниям врага.
Как сообщала Politeka, Билецкий посоветовал Украине развивать международные отношения в направлении «Интермариума».
Также Politeka писала о том, что Билецкий прокомментировал американо-российские отношения после переговоров.