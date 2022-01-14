Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской епархии это рассказал митрополит Митрофан.

"Для того, чтобы приблизиться к тайне Рождества и почувствовать присутствие Бога в своей жизни, нужно постараться сегодня сделать для кого-то добро. Для кого-то незнакомого, чужого – к тому, что кажется малозначительным или ненужным. За это добро, за проявленную действенную любовь в нашей душе и в нашем сердце откроются те глаза, которыми мы сможем увидеть свет Рождества», - пояснил владыка Митрофан.

По словам архиерея, когда мы делаем кому-то добро, оно как свет, который вспыхивает во тьме, это «шаг, который мы делаем навстречу Богу, имя которому любовь».

Митрополит Митрофан напомнил, что творить добро надо каждый день.

"Чем больше мы будем это делать, тем больше мы будем приближаться к Богу, тем яснее будем чувствовать его присутствие в нашей жизни и тем ярче будет сиять в нем тот свет, который зажегся в ночь, когда Бог стал человеком и пришел на землю. Нельзя увидеть этот свет, если ты не готов делать добро, если ты не готов своими собственными руками сделать чью-то жизнь лучше», - сказал владыка.

Он призывал наполнять каждый миг жизни "добрыми делами, которые мы призваны совершать во имя Сына Божьего, пришедшего в этот мир».