Президент Ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрей Мизовец заявляет, что государство должно оказывать прямую поддержку потребителям газа вместо ручного регулирования газового рынка.

Об этом он заявил в ходе ток-шоу Energy Freedom организованном Energy Club.

«Если у нас не справляются наши производители социально значимых продуктов с нагрузкой, хотя тут тоже есть манипуляции и лукавство, то, наверное, надо помогать в первую очередь им, а не рубить ту ветку, на которой держится наша газодобывающая отрасль», - сказал Мизовец.

Он добавил, что сейчас НАК «Нафтогаз Украины» продает газ населению по цене, которая не покрывает выплату ренты, из-за чего компания теряет средства, которые могли бы быть инвестированы в добычу газа.

Также Мизовец подчеркнул, что из-за размытых формулировок в постановлениях Кабинета Министров их можно трактовать по-разному, и ряд компаний, которые будут получать газ по льготной цене, смогут злоупотреблять этим и использовать газ не по целевому назначению.

«Это решение нам ничего не даст, ничего кроме серого поля, в котором можно трактовать законодательство и так, и так. Это очередное популистическое решение, которое не имеет ничего общего с рыночным подходом и к сожалению государственное регулирование все больше проникает на те куски рынка газа, которые ещё остались», - подытожил Мизовец.

Напомним, 30 декабря Кабинет Министров обязал частные газодобывающие компании продавать до 20% своего газа по льготной цене производителям хлебопродуктов, молочной продукции и агрохолдингам. В перечень компаний, которые имеют право на льготный газ вошло 7 тыс. компаний.

В свою очередь Ассоциаций газодобывающих компаний Украины заявила, что такие решения правительства приведут к снижению добычи газа на 1 млрд куб. м, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу правительства реэкспортом газа обратно в Европу.