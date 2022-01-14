Политический деятель и блогер Алексей Арестович высказался по поводу результатов недавних двусторонних американо-российских переговоров в Женеве.

Об этом он рассказал в программе «Романенко. Беседы» .

По словам политика, ситуация и на границе Польши с Беларусью, и в Казахстане действительно взволновала Запад. Он подчеркивает, что Украина действительно долгое время убеждала Запад в невозможности договориться с Россией. «С россиянами невозможно договориться – они не выполняют договоры», - подчеркивает Алексей Арестович.

Следовательно, констатирует он, Запад наконец-то понял бессодержательность российских гарантий. Как объясняет гость программы, о добросовестном договоре можно говорить тогда, когда ни одна из сторон не подрывает его суть, а РФ всегда делает обратное. В то же время он упоминает, что в ТКГ частью работы украинцев была фиксация и накопление случаев нарушения договоренностей со стороны РФ.

Следовательно, констатирует Алексей Арестович, Запад пришел на переговоры в Женеве с такой позицией: «Сегодня мы можем о чем-то договориться с Россией, но завтра опять начнется штурм польской или литовской границы».

Также политик размышляет над ключевой ошибкой российской стороны в Женеве – желание хватать все. «В Таиланде так ловят обезьян – они хватают банан, а потом не могут вынуть руку из ловушки», - объясняет он.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что на переговорах в Женеве были слишком глубокие противоречия .