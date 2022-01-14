Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала "Православная жизнь".
"Не подлежит сомнению, что карты-грех. Нет, грех вовсе не потому, что карты используются для гадания. Давайте будем честны: какого-то реального и сознательного обращения к врагу рода человеческого в современном процессе гадания, что бы там ни использовалось, совсем немного. Конечно, есть несчастные, которые либо сознательно служат нечисти, или сдуру призывают себе на помощь бесов. Но эти бедняги почти незаметны в море тех, для кого гадание не что иное, как способ заработка. Своего рода бизнес на чужих предрассудках и глупости», - отметил священник.
Он также напомнил, что православным нельзя играть в карты, поскольку они являются атрибутом азартных игр.
Отец Владимир пояснил, что карточные игры являются азартными и могут привести человека к игромании.
"Ситуация с картами чем-то напоминает ситуацию с оружием. Последнее также применимо как для преступления, так и для самообороны. Однако, учитывая вероятность как первого, так и второго, можно с уверенностью сказать, что любой обладатель оружия является потенциальным преступником, независимо от намерений, с которыми он покупал оружие. В случае с картами также, независимо от мотивации, которая заставляет взять в руки колоду, игрок гарантированно попадает в зону риска, неизбежно подвергаясь опасности рано или поздно сделать первую ставку», - сказал священник.
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Он подчеркнул, что, предостерегая от карточных игр, Церковь одновременно заботится и о чистоте души и о сохранности кошелька и здоровья психики верующих.