Директор Центра публичной дипломатии Алексей Полегкий дал свой прогноз политического будущего острова Тайвань и его дальнейших взаимоотношений с материковым Китаем.
Своё мнение он высказал в программе Виталия Кулика «Археология будущего».
«Программа КПК предусматривает войну с Тайванем в случае объявления им независимости. Для него это неприемлемый вариант. Большинство тайванцев выступает за дальнейшее сохранение статус-кво, то есть они предпочитают фактически сохранять независимость, но формально считаться Китаем. А для самого Китая существует неприятная тенденция: с каждым годом растёт численность таких тайванцев, которые держатся за свою тайваньскую идентичность и не хотят никакой реинтеграции», - говорит Алексей Полегкий.
При этом, по его словам, 10-20 лет назад треть населения Тайваня была готова рассматривать возможность реинтеграции.
«Две трети жителей Тайваня готовы воевать за свою страну. Возможно, в случае реальной войны эта доля будет меньше, но не намного. Кроме того, здесь участвуют интересы и США, и Японии, и не только их. Чем больше активности проявляет Китай в этом регионе, тем больше беспокоятся его соседи», - отмечает Алексей Полегкий.
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Как сообщает Politeka, ранее политолог Максим Яли заявил, что Китай вплотную приблизился к статусу сверхдержавы.
Также Politeka сообщала, что, по словам политолога Михаила Чаплыги, большинство американцев считает Китай главной угрозой.