Директор Центра публичной дипломатии Алексей Полегкий дал свой прогноз политического будущего острова Тайвань и его дальнейших взаимоотношений с материковым Китаем.

Своё мнение он высказал в программе Виталия Кулика «Археология будущего» .

«Программа КПК предусматривает войну с Тайванем в случае объявления им независимости. Для него это неприемлемый вариант. Большинство тайванцев выступает за дальнейшее сохранение статус-кво, то есть они предпочитают фактически сохранять независимость, но формально считаться Китаем. А для самого Китая существует неприятная тенденция: с каждым годом растёт численность таких тайванцев, которые держатся за свою тайваньскую идентичность и не хотят никакой реинтеграции», - говорит Алексей Полегкий.

При этом, по его словам, 10-20 лет назад треть населения Тайваня была готова рассматривать возможность реинтеграции.

«Две трети жителей Тайваня готовы воевать за свою страну. Возможно, в случае реальной войны эта доля будет меньше, но не намного. Кроме того, здесь участвуют интересы и США, и Японии, и не только их. Чем больше активности проявляет Китай в этом регионе, тем больше беспокоятся его соседи», - отмечает Алексей Полегкий.

Как сообщает Politeka , ранее политолог Максим Яли заявил, что Китай вплотную приблизился к статусу сверхдержавы.