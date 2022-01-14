Политолог-международник Максим Яли объяснил, что, по его мнению, действительно происходит в Казахстане и по каким причинам это началось только сейчас.

Об этом он рассказал в программе «ПО ДІЛУ» с журналисткой Любовью Завальнюк.

По словам эксперта, миллионы молодых людей в Казахстане вышли на протесты из-за демографических проблем, коррупции, неустроенности отсутствием социально-экономических экспертиз. «Сами массовые протесты были вызваны социально-экономическими проблемами, что накопились за последние тридцать лет», - объясняет он.

А увеличение стоимости сжиженного газа в Казахстане – это спичка и она загорелась. «А затем уже включились так называемые кланы в борьбу за власть», - добавляет политолог. В общем же, Максим Яли убежден, что сегодняшняя ситуация в Казахстане является разборками кланов, они использовали существующие в обществе проблемы в своих целях. В частности, рассказывает он, Токаев начал убирать ставленников Назарбаева с власти, а его племянники, имеющие связи с «титушками», организовали мятеж и попытались провести государственный переворот.

Дальше гость программы размышляет над внешними влияниями на эту ситуацию. «Изначально протесты в Казахстане возникли стихийно на фоне неудовлетворения нефтяников, а это Запад Казахстана, где они и возникли, а потом перекинулись на всю страну», - отмечает он. Максим Яли отмечает, что официальная версия Токаева о международном терроризме на самом деле только позволила ему использовать помощь ОДКБ, но на самом деле все это выглядит натянуто и доказательства отсутствуют. «Соответственно то, что там попытались половить рыбку в мутной воде и внешние игроки - это да, но скорее всего это можно говорить о Кремле. Но он не провоцировал ситуацию и не пытался свергнуть Назарбаева», – рассуждает эксперт.

По его словам, Казахстан интересен не только с геополитической точки зрения, но и с геоэкономической. В частности, рассказывает Максим Яли, здесь сосредоточивается 42% мирового запаса урана, а это – для атомной энергетики главный ресурс, благодаря чему Казахстан мог бы устанавливать цены на мировом рынке. Это, подчеркивает политолог, также может являться причиной возникновения современной ситуации.

Как сообщала Politeka, Василец заявил, что причина протестов в Казахстане заключается в несправедливом распределении ресурсов .