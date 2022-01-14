Решение Кабинета Министров о регулировании цен на газ будет иметь негативное влияние на работу энергетического сектора и инвестиционную привлекательность Украины.

Как передает Оbozrevatel, об этом в ходе онлайн-конференции Energy Freedom, организованной Energy Club, сказал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

"Такое государственное регулирование негативно влияет на работу сектора и на инвестиционную привлекательность Украины в целом. Такие новости, особенно в достаточно тяжелые энергетические времена, когда цены бьют рекорды и есть дефицит газа в Европе, негативно влияют на инвестиционный климат страны", - сказал Петренко.

Он добавил, что исключительно благодаря стабильному законодательству и наличию рыночных механизмов в 2021 году частные газодобывающие компании поставили рекорд и увеличили добычу газа до 5 млрд куб. м.

Петренко подчеркнул, что страны Европы реагируют на подобные кризисы исключительно с использованием рыночных механизмов, они не вводят какие-то ограничения, а определяют целевую помощь или дотации тем слоям населения и экономики, которые страдают от ценовых колебаний на газ.

Напомним, 30 декабря Кабинет Министров обязал частные газодобывающие компании продавать до 20% своего газа по льготной цене производителям хлебопродуктов, молочной продукции и агрохолдингам. В перечень компаний, которые имеют право на льготный газ вошло 7 тыс. компаний.

В свою очередь Ассоциаций газодобывающих компаний Украины заявила, что такие решения правительства приведут к снижению добычи газа на 1 млрд куб. м, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу правительства реэкспортом газа обратно в Европу.