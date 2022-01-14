Активист и ветеран полка «Азов» Сергей «Боцман» Коротких рассказал о своих отношениях с бывшим министром МВД Арсеном Аваковым и его сыном.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя» .

После пленения в ОРДЛО «министра обороны» он разведывал и штурмовал Мариуполь, Марьинку, был в Иловайске. Потом его «припечатали» к Арсену Авакову, который возглавлял министерство внутренних дела Украины с 2014 по 2021 год.

Сергей «Боцман» Коротких рассказал, как в сети появились его фото с сыном Авакова.

«Я в первый раз Арсена Авакова увидал в 2015 году. Был я с его сыном на матче, на футболе. Вот откуда эта знаменитая фотография. Мы сидели на трибуне, болели. С Наполи играли. Конечно, я с ним дружу, почему нет? С ним я познакомился раньше, чем со старшим Аваковым. Все об этом забывают, либо Саша слишком скромен, чтоб об этом говорить. Но Саша был в составе одного из добровольческих подразделений под Славянском. Он искренне пытался воевать, но ему не очень повезло в плане участия в активных боевых действиях, но он там был», - рассказывает он.

Собственно, с этого и началось знакомство «Боцмана» с сыном министра.

Он говорит: «Тогда я еще не знал, что он – чей-то сын. Вообще, в первый раз увиделись где-то под Славянском. А потом мы с ним общаться начали с конца осени 2014 года. Мы были на каких-то матчах вместе, тогда я узнал, что это сын министра. Я поступил на службу в МВД, я же был полицейским. Там и познакомился по долгу службы. Арсена Авакова я видел в жизни раза три – четыре. С Сашей вижусь чаще. Но сейчас нет футбола интересного, на который можно было бы пойти».

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