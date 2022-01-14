Политический аналитик Руслан Бизяев поделился своими мыслями по поводу женевских переговоров США и России, а также рассказал, какое они имеют значение и какой на них сложился международный расклад сил.

Об этом он рассказал в программе «Развилка» .

Как отмечает аналитик, после женевских переговоров стало ясно, что сегодня идет противостояние между военно-политическим блоком НАТО и ОДКБ. «Именно они в ближайшее время будут основой новой мировой политической геометрии», - подчеркивает он.

В то же время Руслан Бизяев указывает на то, что НАТО уже давно сформированный блок, но сейчас у него тяжелые времена, часто поднимается вопрос о его будущем. ОДКБ, говорит он, является молодой организацией. «ОДКБ до недавнего времени воспринималась как «бумажный тигр, но нынешние события в Казахстане заставили многих скептиков пересмотреть свою точку зрения», - объясняет эксперт.

Тем не менее, считает он, уже сегодня можно понять политическую сущность этой организации: приходить туда, где идут цветные революции. По словам Руслана Бизяева, хоть в организации и разрабатывается несколько вариантов стратегии, но эта идея для них все равно общая.

Итак, подытоживает аналитик, геополитическую стабильность этого десятилетия будет обеспечивать не только экономика, но и военная сила. «Сейчас мы наблюдаем очередной виток гонки вооружений, который, на мой взгляд, должен закончиться к 2028-2030 году», - добавляет он.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, какое влияние переговоры РФ и США в Женеве оказали на ситуацию в ЕС .