Политический активист Сергей «Боцман» Коротких объяснил, как в РФ заставляют обвиняемых свидетельствовать, приведя в пример дело убийства из-за расовой вражды, в котором фигурирует он сам и уже покойный ультраправый активист Максим «Тесак» Марцинкевич.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

Он рассказывает, что это был «заказ»: отправить его за решетку по этому делу. Кроме того, отмечает активист, в России большинство дел не имеют вещественных доказательств, в то же время они базируются просто на «оговорках», и это дело – не исключение. «То есть человека пытали так, что он оговорил себя и меня, и в итоге был убит или покончил жизнь самоубийством в тюрьме. Большинство фигурантов этого дела, как ни странно, погибли в тюрьме», - отмечает Сергей Коротких.

Попутно активист добавляет, что по делу против него есть показания и ультраправого активиста Максима «Тесака» Марцинкевича. Тем не менее, убежден он, без пыток здесь не обошлось. К тому же, замечает Сергей Коротких, Марцинкевич должен был отсидеть еще 8 месяцев, поэтому точно не давал показания добровольно, чтобы еще продлить свой срок.

Следовательно, активист делает вывод, что в этом деле применили пытки, показания «Тесака» выбиты и не обошлось без «оговорок», ведь российским властям не подходит его позиция. «В России сейчас вал видео о пытках, как выбиваются подобные показания из людей», - подчеркивает Сергей Коротких. В пример он приводит и видео из морга «Тесака»: ногти отсутствуют, есть следы от пыток, много синяков и сломана нога, что противоречит главной версии смерти из-за повешения.

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