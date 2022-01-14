Ветеран полка «Азов» Сергей «Боцман» Коротких высказал своё мнение по делу об убийстве белорусского оппозиционера Виталия Шишова, который был найден повешенным в лесу на окраине Киева летом 2021 года.

Слова Коротких прозвучали в эксклюзивной беседе с журналисткой Кристиной Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

«По поводу смерти Шишова до сих пор нет официального заключения: что, собственно, произошло? Это наводит на мысль о том, что кто-то с кем-то договорился. Шишов не занимался бизнесом, да и вообще ничем, кроме «Белорусского дома», все его интересы были связаны только с Беларусью и белорусской общиной в Украине. А «Белорусский дом», в частности, постоянно проводит в Украине акции, требуя запретить торговать здесь российской нефтянкой под видом белорусской продукции. Это – огромные деньги, сотни миллионов долларов, если не миллиарды. А занимаются этой торговлей украинские политики», - рассказывает Сергей Коротких.

По его словам, Шишов затрагивал денежные интересы очень важных персон.

«Акции «Белорусского дома» проходят в том числе возле посольств, а они реагируют на это, что-то пишут. К тому же, если ты нарушаешь режим санкций, то любой свет, падающий на это – угроза для тебя, пусть даже такие акции никогда не были массовыми. Так что в этом деле след – украинско-белорусско-российский, поскольку эта торговля касается интересов всех трёх государств», - считает Сергей Коротких.

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