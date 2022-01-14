Программа «экономический паспорт», которую предлагает ввести президент – это популизм и попытка переключить внимание украинцев с насущных проблем на очередные обещания. Об этом заявил народный депутат Олег Синютка, пишет "Гордон".

"Я не знаю, мне ли по этому поводу смеяться или плакать. Потому что это популизм высшего сорта. Мы прекрасно понимаем, что такие вещи, о которых говорит Зеленский, могут позволить себе лишь те страны, которые имеют огромные энергетические запасы. В основном это страны Ближнего Востока», - пояснил он в эфире телеканала «Украина 24».

Наша же страна, в отличие от вышеупомянутых, не может даже удержать цены от постоянного роста. Поэтому нынешняя инициатива власти – лишь попытка отвлечь внимание населения от ценников в магазинах, подчеркнул Синютка.

«Когда мы видим, как на глазах растут цены, когда более 50% украинцев говорят, что они не имеют сбережений даже на один месяц, говорить о экономический паспорт украинца – это, конечно, популизм и желание отвлечь внимание от реальных проблем и от тех, с чем каждый день сталкиваются украинцы», - убежден он.

Напомним, в начале декабря прошлого года президент внес в парламент законопроект о введении "экономического паспорта украинца". Программа предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

В свою очередь народный депутат Нина Южанина заявила, что программа не гарантирует сохранность средств, ведь в документе прописано даже банкротство компаний, которые будут заниматься "детскими" деньгами.

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в случае реализации программы об экономическом паспорте дефицитный украинский бюджет останется без средств на осуществление социальных выплат, а государственный долг ежегодно будет расти на десятки миллиардов гривен.