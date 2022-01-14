Борец с режимом Петр Порошенко возвращается в Украину. Об этом, как сообщает сайт 112.ua, пишет Виктория Розанова в своем блоге на сайте Korrespondent.net. Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Сейчас пятый президент, который пару недель назад бежал из страны, поджав хвост, возвращается с присущей ему напыщенностью и самоуверенностью. Свою задачу Порошенко выполнил – нашел "крышу" на Западе, а значит, может быть спокойным, Зеленскому внешние кураторы не позволят тронуть псевдоппозиционера.

В конце года Порошенко, как только услышал о намерении вручить ему подозрение, выехал в Варшаву просить защиту у Госдепа и ЕС. Казалось бы, ну зачем тем же американцам сбитый летчик. Но посольство США всегда раскладывало яйца в разные корзины в Украине. Да и на Зеленского нет никаких надежд, он слишком слаб даже для того, чтобы ним управлять. А потому за Порошенко опять вступились, что можно понять из его пафосных заявлений. Он еще не в Украине, а уже угрожает.

"Не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту", – заявил Порошенко. Не советует, потому что из Вашингтона прилетит "ай-ай-ай". Хотя нет сомнений, что западные хозяева уже дали Зеленскому указание не трогать "попередныка".

Максимум, что может грозить "пятому" - домашний арест, чтобы Зеленский уж совсем не выглядел беспомощной куклой, которая шагу ступить не может без веления из-за океана (хотя так оно и есть на самом деле). Даже телеканалы Порошенко, которые льют грязь на Зе, никто и пальцем не трогает. Потому что запрещено.

Вчера на брифинге в Государственном Департаменте заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд намекнула Офису президента, чтобы не трогали Порошенко.

"Я хотела бы сказать украинскому народу и украинскому руководству, что абсолютно важно в этот момент демонстрировать национальное единство, постоянно доказывать, как вы это всегда доказывали, что ваша независимость, ваш суверенитет – это ваши европейские стремления. Сейчас важно быть едиными в контексте происходящего", – сказала Нуланд.

Подняли вой и "соросята". Заместитель директора аналитического центра Atlantic Council Мелинда Харинг назвала выборочным правосудием решение Печерского районного суда Киева об аресте имущества пятого президента Украины.

Подавая эти новости "5 канал" Порошенко, не стесняясь, написал в заголовке: "Из Госдепа США Зеленскому передали сигнал "не трогать Порошенко". То есть никто не скрывает, что Порошенко все это время искал защиты США, а теперь нашел ее и весь такой смелый возвращается домой. А был бы Порошенко таким храбрым бойцом без Госдепа?