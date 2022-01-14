Экономический эксперт Виктор Скаршевский поразмыслил, могут ли в Украине ввести карточки на пищевые продукты и какие для этого могут быть причины.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

Как сообщает гость программы, согласно данным ЮНИСЕФ, сегодня 10 миллионов населения Украины недоедает. В то же время Виктор Скаршевский добавляет, что 10 миллионов – это только пенсионеры, чья пенсия не соответствует фактическому прожиточному минимуму, то есть реальная цифра, очевидно, гораздо выше. «Так что же – третьей части населения раздавать продуктовые карточки? Это подход к проблеме не с того бока», - подчеркивает он.

Кстати, эксперт напоминает, что советник президента Олег Устенко говорил о введении карточек на пищевые продукты только после того, как цены резко возрастут. По его мнению, проблемой здесь является отсутствие средств у украинцев, а не дефицит продуктов.

К тому же, подчеркивает Виктор Скаршевский, не нужно ждать подорожания пищевых продуктов, проблема недоедания нуждается в немедленном решении. «Речь идет не о защите от инфляции, а о защите от бедности. Бороться с этой проблемой очень просто – нужно принимать нормальный бюджет, в котором официальный прожиточный минимум соответствует фактическому», - объясняет эксперт и добавляет, что именно к этому уже привязаны соцвыплаты.

Как сообщала Politeka, Скаршевский рассказал, почему Украина, способная экспортировать продовольствие, сейчас вынуждена импортировать его.

Также Politeka писала о том, что Рыбалко заявила, что сегодня производители вынуждены поднимать цены.