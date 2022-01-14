Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».
«С 2014 года я заявлял и буду заявлять, что я воюю не с РФ, а с режимом. Наиболее яркий выразитель режима РФ – это Путин. Плюс с прошлого года я активно стараюсь донести свою точку зрения, что Лукашенко стоило бы уйти на пенсию...», - отметил Сергей Коротких.
По словам активиста, Беларуси давно пора меняться, но любое изменение в РБ – это отдаление от вектора России, что усложняет этот процесс.
«Я уже много лет системно попадаю в фокус администрации РФ тем, что я против них выступаю. Я, наверное, один из самых старых и последовательных оппозиционеров в России и СНГ против Путина», - сказал Сергей Коротких.
По мнению активиста, именно по таким причинам власти РФ враждебно к нему настроены и пытаются его обвинить в различных преступлениях.
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