Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

«С 2014 года я заявлял и буду заявлять, что я воюю не с РФ, а с режимом. Наиболее яркий выразитель режима РФ – это Путин. Плюс с прошлого года я активно стараюсь донести свою точку зрения, что Лукашенко стоило бы уйти на пенсию...», - отметил Сергей Коротких.

По словам активиста, Беларуси давно пора меняться, но любое изменение в РБ – это отдаление от вектора России, что усложняет этот процесс.

«Я уже много лет системно попадаю в фокус администрации РФ тем, что я против них выступаю. Я, наверное, один из самых старых и последовательных оппозиционеров в России и СНГ против Путина», - сказал Сергей Коротких.

По мнению активиста, именно по таким причинам власти РФ враждебно к нему настроены и пытаются его обвинить в различных преступлениях.

Как сообщала Politeka, экс-разведчик ГУР Роман Червинский рассказал, как происходит отбор специалистов разведки.

Также Politeka публиковала слова экс-разведчика ГУР Романа Червинского: У меня есть свое мнение, что это элемент запугивания Бурбы.