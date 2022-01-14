Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, какие конфликтные случаи иногда происходят, пока в магазинах проводят инспекцию.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

В целом гость программы отмечает, что не боится конфликтных ситуаций, которые складывают на проверках магазинов. Тем не менее, добавляет Максим Несмиянов, один случай он запомнил хорошо, ведь выяснилось, что на одной кассе работает 5 ФОПов. «То есть один предприниматель прикрывался ФОПами, чтобы уменьшить налоги для себя, формально делил между ними свой бизнес. Было совершенно очевидно, что он в этой ситуации неправ», - объясняет ревизор.

Этой ситуацией, рассказывает он далее, покупатель решил воспользоваться для обогащения. Сам Максим Несмиянов порекомендовал ему написать жалобу и объяснил, как лучше всего это сделать. Но покупатель, подчеркивает он, договорился с предпринимателем, чем, в сущности, подставил ревизора.

В то же время он подчеркивает, что договоренности между продавцом и покупателем – это нормально. «Когда я вижу, что нарушения минимальны, советую покупателю договориться и получить деньги, не подавая жалобы. Чаще всего так и бывает – нарушения незначительны, они устраняются, и мы закрываем все вопросы», - объясняет гость программы. Тем не менее, добавляет Максим Несмиянов, именно тот случай невероятный, ведь покупатель оказался даже хуже продавца.

Как сообщала Politeka, Несмиянов заявил, что на рекламу у торговых сетей денег хватает, а на контроль качества товара – нет.

Также Politeka писала о том, что Несмиянов прошелся одним из запорожских рынков.