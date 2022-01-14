Экономический эксперт Виктор Скаршевский рассмотрел вопрос о том, почему Украина, способная экспортировать продовольствие, сейчас вынуждена импортировать его.

Слова экономиста прозвучали в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«У нас нет внятной экономической политики и нет понятия продовольственной безопасности. А это для государства – ключевые понятия. Как на мировом рынке стало дорожать продовольствие, так его сразу начали вывозить. А теперь, чтобы в Украине испечь качественный хлеб, нужно импортировать зерно. При этом газ подорожал в десять раз электроэнергия – в два раза, так что внутренние производители продовольственных товаров стали неконкурентоспособными по сравнению с Европой. Но импорт продовольствия из Европы идёт уже давно», - заявляет Виктор Скаршевский.

По его словам, главную роль играют большие дотации, которые получает сельское хозяйство в европейских странах.

«Более 40 процентов бюджета Евросоюза идут на дотации фермерам. Это если рассматривать ЕС в целом, а в отдельных странах есть и свои бюджетные фонды для сельского хозяйства. Если же сравнивать с Россией, то здесь Украина проигрывает по ценам на энергоносители», - говорит Виктор Скаршевский.

Как сообщает Politeka, ранее он предположил, что украинская экономика по темпам развития будет и впредь отставать от мировой.

Также Politeka сообщала, что Скаршевский указал на зависимость нашей экономики от мирового рынка.