Решение правительства о регулируемых ценах на газ для некоторых аграрных компаний приведет исключительно к злоупотреблениям и махинациям.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире «РадиоНВ», пишет Главком.

"Это не является правильным, потому что это вообще больше похоже на схему и это вообще пока не работает ... оно не может работать, то есть здесь единственное, что есть – это злоупотребление. Здесь ничего больше нет. Кто-то создает трейдера, покупает просто по какой-то супердешевой цене и зарабатывает на этом деньги. А при этом условная пекарня, может и не купить этот газ, потому что ей возможно может и не хватить. Потому что кто-то купил", - отметил Фурса.

По его словам, само постановление Кабмина содержит массу противоречий, что создает колоссальный потенциал для махинаций.

"Сказано, что компании должны покупать на бирже - 7 тыс. компаний, которые у нас отнесли к перечню, которые в этом нуждаются. Они должны купить, но никто не говорит, Какой объем газа они могут купить. То есть у вас пекарня, где вы выпекаете три батона, можете прийти и купить 5 млн. кубометров газа. Вам никто этого не запрещает. Ферросплавный завод - него есть столовка, где булочки делают. Они страдают он цен на газ? Страдают. И эта столовка создает трейдера или просто от своего имени заходит и покупает любой объем газа. И никто не определяет", - подчеркнул Фурса.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниями-производителями хлебопродуктов, молочной продукции и прочего. Позже Минагрополитики обнародовало список компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 7000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительства о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу правительства реэкспортом газа обратно в Европу.