Майкл Юркович, глава канадской компании TIU Canada, вынужденной демонтировать собственную СЭС в Никополе из-за конфликта с заводом Игоря Коломойского, обвинил олигарха в вымогательстве и предложении приобрести станцию со скидкой.

Об этом он заявил в интервью изданию «Цензор.Нет», передает Главком.

«Мы однажды встречались, и он (Коломойский – прим.) предлагал купить станцию; затем между нами было столкновение, и, насколько мне известно, теперь он в состоянии делать то, что хочет», - заявил Юркович.

Он добавил, что олигарх, отключив перед этим электростанцию, пытался купить ее со скидкой.

«Мы оба относились друг к другу со сравнительным уважением. И у каждого из нас были свои цели. Он хотел приобрести электростанцию со скидкой. И пытался добиться этого незаконными способами», - заявил глава TIU Canada.

Он заявил, что компания передала доказательства вымогательства компетентным органам в Канаде и США.

В декабре Канадская компания TIU демонтировала свою солнечную электростанцию в Никополе из-за конфликта с Никопольским ферросплавным заводом Игоря Коломойского.

СЭС канадского инвестора на два года назад их отсоединили от заводских электросетей, сославшись на необходимость ремонта.

Канадский инвестор в солнечную энергетику напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский давал TIU персональные гарантии, приветствуя их работу на инвестиционной конференции в Оттаве.