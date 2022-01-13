Акафисты как особый вид хвалебных молитв Господу, Богородице и святым помогают в духовной жизни

Акафисты как особый вид хвалебных молитв Господу, Богородице и святым помогают в духовной жизни, но не стоит превращать их чтение на «вычитки» текстов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Владимир Пучков в комментарии портала «Православная жизнь».

"Акафисты - явление для церковной жизни несколько необычное. Как известно, первый (и в течение длительного времени единственный) акафист был составлен как хвалебная песнь Богородицы за спасение Константинополя от варварского нашествия. Это известный нам акафист "Взбранной Воеводе". Собственно термин "акафист» изначально и применялся исключительно к этому молитвословию", - пояснил священник.

Протоиерей Владимир отметил, что со временем в церковной среде стали появляться и другие акафисты, написанные в подражание акафиста «Взбранній» с использованием того же принципа, по такой же структурой, нередко с заимствованием отдельных слов и даже фраз.

Священник рассказал, что за последние годы появилось много акафистов, которые не прошли церковную цензуру, с утверждениями, противоречащими Писанию и учению Церкви.

Отец Владимир подчеркнул, что человеку, для которого молитва вследствие опыта церковной жизни перестала быть долгом и стала потребностью, свойственно стремиться к длительной молитве.

«При желании помолиться дольше, при необходимости обратиться к тому или иному святому с молитвой длиннее, чем 5-7 минут, или просто определенной потребности, что предполагает усиленную молитву, акафисты могут быть очень уместными», - поделился отец Владимир.

Священник обратил внимание, что необходимо не превращать молитвы и акафисты в "вычитку" текста или художественную декламацию.

"Важно только не терять веры, благоговейного настроения и чувства меры, чтобы предполагаемую пользу не обратить на фактический вред", - подытожил протоиерей Владимир Пучков.