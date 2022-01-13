Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По словам гостя программы, СМИ обеих сторон активно раскручивают тему возвращения пятого президента Украины, поскольку это всем выгодно. «Порошенко – это идеальный спойлер для Зеленского в случае проведения досрочных выборов», - подчеркивает он.

Как объясняет Руслан Бизяев, Порошенко необходимо раскрутить по максимуму как оппозиционного лидера, чтобы он вышел во второй тур. Кроме этого, добавляет он, следует сделать так, чтобы люди ассоциировали западный вектор развития государства с именем пятого президента Украины. К тому же, отмечает аналитик, сейчас уже подзабыли и скандалы, которые были во времена правления Порошенко. «Сейчас сторонники Порошенко собираются построить живую цепочку чуть ли не от Борисполя до Киева», - рассказывает он и добавляет, что это уже можно считать заявкой на победу.

Тем не менее, констатирует Руслан Бизяев, пока Зеленский однозначно обойдет Порошенко во втором туре. «Но Порошенко не является эксклюзивным лидером правой оппозиции – на этом электоральном поле есть еще и «Батькивщина», пытаются раскрутить Притулу, ну а «Голос»… о мертвых либо хорошо, либо ничего», - рассуждает гость программы.

Как сообщала Politeka, Гайдай назвал ключевую ошибку Порошенко в его противостоянии с Зеленским.

Также Politeka писала о том, что Гайдай рассмотрел вопрос о том, рискнет ли Порошенко вернуться в Украину.