В Ливане священник Украинской Православной Церкви Василий Приц совершил рождественские богослужения для украинской диаспоры. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви.

В день Рождества Христова священник Василий Приц посетил город Сайда, который упоминается в Евангелии под именем Сидон, где в храме в честь святителя Николая Чудотворца совершил Литургию. За богослужением священник зачитал Рождественское послание Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия. На литургии молились не только выходцы из Украины, но и России, Румынии, Молдовы, Беларуси и верующие Антиохийской Православной Церкви.

8 января украинский священник посетил город Тир, где в храме святого апостола Фомы пообщался с настоятелем священником Николаем Баззилем и украинской диаспорой. Украинские прихожане провели экскурсию по древнему городу Тир и посетили античный ипподром - место мученической кончины первых христиан.

В этот же день состоялась встреча иерея Василия с митрополитом Тирским и Сидонским Илией (Кфури). Священник поблагодарил митрополита Илию за возможность богослужения в пределах его канонической территории. Во время встречи речь шла о церковной ситуации как в Украине, так и во всем православном мире. Также митрополит Илия рассказал о церковных традициях и истории Антиохийской Православной Церкви.

9 января священник Василий совершил литургию в соборе святителя Николая в городе Сайда в сослужении с настоятелем и клириками этой парафии. После богослужения вместе с прихожанами Николаевского собора было совершено паломничество в южноливанский поселок Магдуши. По преданию, в этом поселке находится пещера, в которой Пресвятая Богородица ждала Спасителя во время Его проповеди в Тире и Сидоне.

11 января священник Василий Приц вместе с настоятелем подворья Русской Православной Церкви в Бейруте архимандритом Филиппом (Васильцевым) посетили Баламандский университет в Ливане и встретились с деканом богословского факультета Баламандского университета архимандритом Яковом (Халиль). Во время встречи речь шла о сотрудничестве Антиохийской и Украинской православных церквей в сфере образования. Также священник Василий и архимандрит Филипп посетили ставропигиальный Патриарший монастырь Успения Пресвятой Богородицы, расположенный на территории университета.

Как сообщалось ранее, Священный Синод в своем решении 12 мая отметил необходимость духовного окормления верующими Украинской Православной Церкви, которые проживают или работают за пределами Украины. Епархиальные архиереи получили благословение информировать ОВЦС УПЦ о местах компактного проживания мирян из доверенных им епархий за рубежом с целью дальнейшей организации миссий или приходов.