Об этом он рассказал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».

Как объясняет гость программы, президент РФ имеет разные цели – стратегические, среднесрочные и краткосрочные.

Сейчас же, считает Владимир Хандогий, Путин пытается позиционировать себя как важный фактор мировой политики и преследует эту цель. «Для этого РФ необходимо удерживать Украину на своей орбите», - отмечает он и добавляет, что для этого она использует все методы, которые только можно и нельзя. К тому же, говорит посол, Путину нужно, чтобы Украина оставила свой сегодняшний курс и подчинялась РФ.

С другой стороны, считает он, речь идет не только об Украине, а о лидерстве на постсоветском пространстве вообще. «На мой взгляд, его стратегическая цель была обозначена ещё в 2007 году в Мюнхенской речи – это возрождение Советского Союза в новых условиях», - говорит Владимир Хандогий. Следовательно, констатирует гость программы, сегодня тактика РФ и все ее действия преследуют цель восстановить СССР.

Кроме того, добавляет он, Путин хочет вернуться в период холодной войны: тогда США и СССР направляли все главные мировые процессы. «Его главная задача – сделать Россию одним из мировых центров силы, наряду с Соединёнными Штатами», - подчеркивает посол.

Как сообщала Politeka, Бизяев поделился своим мнением о переговорах РФ и США в Женеве.

Также Politeka писала о том, что Фищенко заявил, что военная мощь России переоценена.