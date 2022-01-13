Своё суждение он высказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«Проблема с продуктовыми магазинами настолько глубока, что неизвестно, где её дно. Я показываю людям поверхность этой проблемы – а где дно, и сам не знаю. Но некоторые торговые сети в Украине и в самом деле следят за качеством продуктов. Там если где-то и есть проблемы, то они сразу всплывают. Такие сети охотно идут на контакт с нашей организацией. А вот в маленьких региональных торговых сетях вообще ни о чём не думают, кроме прибыли. Вроде бы сеть достаточно большая, больше десяти магазинов – но я захожу и спрашиваю продавщицу: вот вы тунца разморозили – а когда? Она отвечает: я не знаю. Оказывается, там даже не ведётся журнал, в который записывают подобные вещи, и никто не знает, насколько эта рыба свежая», - негодует Максим Несмиянов.

Он подчёркивает, что подобные вещи – элементарные, они должны быть известны всем.

«На рекламу у торговых сетей денег хватает, а на контроль качества товара – нет. Об этом даже не думают, не догадываются хотя бы позвать студента, чтобы он объяснил, как это делается», - рассказывает Максим Несмиянов.

Как сообщает Politeka, ранее он раскритиковал один из пивных магазинов Запорожья.

Также Politeka сообщала, что Несмиянов рассказал о положении дел на одном из рынков этого города.