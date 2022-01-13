Если компании не выполнят доведенный до них план закупки акцизных марок, то налоговая устроит им террор – Береза.



Налоговая служба взяла на вооружение методы Азарова – собирать налоги наперед и направила в международные компании, работающие в Украине, «план сбора». Об этом сообщил эксдепутат Борислав Береза, пишет Главком.



"Налоговая служба Украины решила, что раз денег нет, надо их где-то брать. А где брать деньги? Пожалуй, из крупных международных компаний. Поэтому они пришли к табачным компаниям. К "Бритиш Американ Табако«, JTI,» Филипп Моррис", британская компания, японская компания, американская компания. Крупные крупные компании. Пришли и прислали им письма», – рассказал Береза.



По его словам, в письмах налоговики просят у компаний заранее купить у них акцизные марки, чтобы выполнить план поступлений в бюджет акцизного сбора.



"Письма выглядят так: с целью выполнения годового показателя Министерства финансов Украины, в соответствии с месячным распределением поступления акцизного налога с произведенных в Украине табачных изделий за январь 2022 года доказано в сумме 2 миллиарда гривен.



Поэтому просим вас выкупить у нас акцизные марки, поступления акцизного налога, произведенного в Украине, на 500 миллионов гривен», – процитировал Береза лист, присланный «Бритиш Американ Табако».



Он сообщил, что компанию «Филипп Моррис» налоговики попросили выкупить акцизных марок на 734 миллиона. А для лучшей мотивации пригласили руководство этих компаний прийти в налоговую службу в пятницу, 14 января.



По мнению Березы, если компании не выполнят доведен до них план закупки акцизных марок, налоговая служба устроит им террор. И подчеркнул: такими методами работала налоговая во времена Азарова.



«Если они не купят эти акцизы, то к ним придет проверка. Остановит работу, вывезут компьютеры, как всегда это у нас умеют, и промотивируют, чтобы купили, потому что они не смогут работать», – сказал Береза.