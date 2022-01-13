Политический аналитик Руслан Бизяев рассмотрел вопрос о том, чем может обернуться на практике подозрение в государственной измене, которое было предъявлено бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Свой комментарий эксперт дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«В деле Порошенко изначально не стояла задача довести его до суда. Кстати, когда говорят, что Зеленский посадит Порошенко, я всегда напоминаю: посадить или оправдать кого-то в Украине может не Зеленский, а только суд. Но, судя по тому, как развиваются события, сейчас и задача такая не стоит. Да, активы Порошенко арестовали – но не все, а только те, которые относятся к уголовному делу. А фракция «Европейской солидарности» в Верховной Раде прекрасно себя чувствует. При этом на местах семь фракций этой партии входят в коалицию со «слугами», - отмечает Руслан Бизяев.

Поэтому, по его словам, не стоит думать, что при возвращении в Украину Порошенко будут встречать с наручниками.

«Сейчас положение дел устраивает обе стороны. Вряд ли можно говорить, что они договорились – это в политике дело ситуативное. Но Порошенко сейчас готовит почву для будущей парламентской кампании своей партии. А власть ставит народ перед выбором: или мы, или Порошенко», - подчёркивает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал переговоры в Женеве между США и Россией.

Также Politeka сообщала, что Бизяев назвал факторы, которые повлияли на массовые протесты в Казахстане.