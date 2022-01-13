"Очень серьезным может быть удар, особенно для металлургии. Причины - принципиальная разница в структуре метпроизводства в Украине и в ЕС. В ЕС - это в основном переделы на базе импортируемой, в т.ч. из Украины заготовки (прокатка) - это по сути последние переделы металлургического цикла. В Украине - первые переделы - руда-агломерат/окатыши-чугун-сталь (две последние стадии - жидкий металл). Именно на эти переделы приходится основное энергопотребление, в т.ч. за счет тепловой энергии. Принятие этого закона сделает нашу продукцию неконкурентоспособной", - рассказал Грищенко.

По его словам, власти необходимо немедленно начать переговоры с Евросоюзом о смягчении экологических требований к украинским экспортерам, чтобы не допустить серьезных потерь в металлургической отрасли.

"Металлурги, в частности ОП "Укрметаллургпром", давно просят государство включиться в переговоры, используя механизмы ЗВТ. Но нынешние чиновники - увы, не торопятся", - сообщил Грищенко.

Он также высказал уверенность, что отечественная промышленность не сможет в сжатые сроки провести экомодернизацию, чтобы соответствовать экологическим требованиям ЕС, поскольку на это необходимы миллиардные инвестиции, которых у нее нет. И им необходима помощь государства, которую, например, получают предприятия ЕС.

"Утешает то, что среди собственников украинских компаний есть иностранцы, хрестоматийный пример "АрселорМитталл" (Кривой Рог). Думаю, не будут хозяева сидеть и ждать у моря погоды, а будут вынуждены вкладывать в модернизацию своей собственности применительно к новым требованиям ЕС, а могут даже и повлиять на сроки "исполнения приговора" в отношении Украины", - полагает Грищенко.