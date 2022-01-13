Провели их из-за того, что народный депутат вымогал 17 тысяч долларов у гражданина за решение вопроса в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины относительно получения положительного заключения оценки воздействия на окружающую среду.

Кроме того, еще в конце октября был задокументирован факт взятки Андреем Немировским, и тогда это была сумма в 2 тысячи долларов, но, как видим, это событие никак на него не повлияло, и мужчина продолжил требовать оставшиеся 15 тысяч долларов, прекрасно понимая, чем это в итоге может закончиться.

Примечательно, что Немировский говорил, что деньги не ему нужны, а руководству. Было ли найдено что-то в ходе обыска - пока что неизвестно. Также, не сообщается какие действия будут предприняты против чиновника.

О результатах проверки официальные источники должны оповестить чуть позже.