В составленный Министерством аграрной политики перечень компаний, которые имеют право на льготный природный газ, попали облгазы олигарха Дмитрия Фирташа, сеть АЗС ОККО и холдинги аграрных олигархов Юрия Косюка и Андрея Веревского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий реестр, утвержденный приказом Минагрополитики от 5 января и обнародованный на сайте ведомства.
Всего в перечень льготников включены около 7 тыс. предприятий.
В частности, в реестр включены газсбыт "Ви-Ди ГАЗ" Дмитрия Фирташа. В приказе Минагрополитики компания проходит как производитель мукомольно-крупяной промышленности.
Также в перечне включен идентификационный код ЕГРПОУ 38863790, который принадлежит газовая компания "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа с годовым оборотом 29,7 млрд грн. Но под этим кодом в реестре указана компания "Гоба" как производитель хлебобулочных изделий.
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В реестр льготников попали также структуры "Мироновоского хлебопродукта" Юрия Косюка и маслозаводы группы Kernel аграрного олигарха Андрея Веревского з суммарной годовой выручкой около свыше 100 млрд грн.
В реестр также попали предприятия группы OKKO, обеспечивающие одноименную сеть АЗС продуктами питания, в частности хлебобулочными изделиями.
Окончательное решение будет принимать комитет по надзору. Отмечается, что после публикации постановления комитет по надзору ожидает от всех предприятий соответствующие заявки с обоснованием.
Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.
Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.
Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.