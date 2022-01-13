В составленный Министерством аграрной политики перечень компаний, которые имеют право на льготный природный газ, попали облгазы олигарха Дмитрия Фирташа, сеть АЗС ОККО и холдинги аграрных олигархов Юрия Косюка и Андрея Веревского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий реестр , утвержденный приказом Минагрополитики от 5 января и обнародованный на сайте ведомства.

Всего в перечень льготников включены около 7 тыс. предприятий.

В частности, в реестр включены газсбыт "Ви-Ди ГАЗ" Дмитрия Фирташа. В приказе Минагрополитики компания проходит как производитель мукомольно-крупяной промышленности.

Также в перечне включен идентификационный код ЕГРПОУ 38863790, который принадлежит газовая компания "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа с годовым оборотом 29,7 млрд грн. Но под этим кодом в реестре указана компания "Гоба" как производитель хлебобулочных изделий.

В реестр льготников попали также структуры "Мироновоского хлебопродукта" Юрия Косюка и маслозаводы группы Kernel аграрного олигарха Андрея Веревского з суммарной годовой выручкой около свыше 100 млрд грн.

В реестр также попали предприятия группы OKKO, обеспечивающие одноименную сеть АЗС продуктами питания, в частности хлебобулочными изделиями.

Окончательное решение будет принимать комитет по надзору. Отмечается, что после публикации постановления комитет по надзору ожидает от всех предприятий соответствующие заявки с обоснованием.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.