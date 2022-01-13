Американский аналитический центр Atlantic Council считает, что непредсказуемые действия правительства Украины в отношении частных компаний отпугивают инвесторов и вынуждают их покидать Украину.
Об этом заявил специалист по экономике Восточной Европы и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, пишет "РБК-Украина".
«При нормальной работе правительства, выборочная невыплата одной компании недопустима, т.к. это сильно отпугивает частных инвесторов», - сказал он, прокомментировав ситуацию с блокировкой выплат компаниям ДТЭК ВИЭ.
Аслунд отметил, что также крупный канадский инвестор в ВИЭ был вынужден отозвать свой проект в Приднепровье, так как они без объяснения причины не были подключены к сети для ВИЭ, при том что Президент Владимир Зеленский обещал им инвестиционную няню.
Он добавил, что недавно Офис генерального прокурора заморозил счета ArcelorMittal, чем заблокировал её работу, а крупная нефтяная компания Vitol вышла из Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited, продав свою долю в размере 50% акций украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку.
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«Так что мы видим, что частные инвесторы убегают, потому что не знают, что будет делать правительство. Они не знают, каковы условия, потому что правительство выступает за популизм и против рыночных правил», - подытожил Аслунд.
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд. грн.
В то же время Офис Генпрокурора заблокировал счета ArcelorMittal, что заблокировало работу компании, из-за чего она обратилась к правительствам США и ФРГ.
Также в начале января стало известно, что группа компаний Vitol договорилась с украинским бизнесменом Виктором Пинчуком о продаже ему 50% акций Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited.