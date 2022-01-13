Журналист и телеведущий Дмитрий Гнап поразмышлял над причинами того, что украинская исполнительная власть всех уровней рассматривает решения суда как необязательные для себя.

Об этом он рассказал в программе «Разговор с Анатолием Якименко».

Гость программы подчеркивает, что украинцы не доверяют своей судебной системе, поскольку там правит полная несправедливость власти. В частности, говорит он, суды в Украине делают что угодно, но никак не устанавливают справедливость. «Судьи кого-то карают, кого-то милуют, но то и другое не имеет никакого отношения к справедливости», - говорит Дмитрий Гнап.

В пример журналист приводит такую ситуацию: учитель не выполняет распоряжение МОЗ и его увольняют, но судебное решение о восстановлении его в должности будет для директора школы менее важным, чем это распоряжение. «А если учитель подаст апелляцию и выиграет дело, то на работе его всё равно не восстановят», - возмущается он.

К тому же, отмечает Дмитрий Гнап, имеется в виду не только увольнение, а скорее традиция в Украине, согласно которой власти игнорируют решения судов и суды превращаются скорее в придаток к ней. То есть, констатирует телеведущий, власть действует по своему усмотрению: пользоваться решением суда или нет. «Главное – интересы чиновников. Общая проблема всей Украины – правовой нигилизм», - заключает он.

Как сообщала Politeka, Гнап рассказал, что в 90 процентах случаев суды отменяют приказы об увольнении.

Также Politeka писала, что Кухарчук рассказал, как в Украине работает судебная система.