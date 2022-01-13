Об этом она рассказала на канале «Знай 24».
Виктория Панченко сообщила, что 29-го декабря Кабмином был принят «Порядок установления запрета или ограничения на выбор места нахождения или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение».
«Нельзя будет сменить место регистрации: то есть нельзя будет выписываться и прописываться в тех областях, где будет введено военное положение. На остальной территории страны это правило можно будет не выполнять. Стать на регистрацию и сняться с неё можно будет в стандартном порядке. Это означает, что запрета на передвижение по территории Украины в прямом смысле речи не идёт. То есть украинцы спокойно смогут ходить по улице и ездить в другие города», - объяснила Виктория Панченко.
По ее словам, если будет введено военное положение, скорее всего, опцию регистрации места жительства в «Дии» отключат на тех территориях, на которые будут распространяться ограничения. Журналистка считает, что это довольно логично, ведь наверняка найдутся люди, которые захотят избежать призыва, и они начнут менять прописки, что усложнит их поиски.
«И самый главный вопрос, который, должно быть, волнует всех украинцев: почему всё это вводится именно сейчас. Нагнетание ситуации с РФ набирает обороты. Наше правительство реагирует на возможную угрозу. Лучше быть готовыми. Это и есть причина принятия определённых нормативно-правовых актов для урегулирования сложившейся ситуации. Сюда же мы можем отнести и скандальный приказ Минобороны о воинском учете для женщин», - добавила Виктория Панченко.
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