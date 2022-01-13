Выбросы при производстве пищевых продуктов в разы выше выбросов при производстве стали.

Об этом пишет ГМК центр со ссылкой на немецкий институт Ifeo (Institute for Energy and Environmental Research Heidelberg), передает "РБК-Украина".

Так, углеродный след большого количества пищевых продуктов в Германии значительно выше, чем у стали. Например, средние удельные выбросы при производстве стали конвертерным способом в ЕС составляют 1,95 т, что практически соответствует показателю такого продукта, как мёд, или в два раза меньше, чем у молочного шоколада.

Это условное сравнение, так как высокий углеродный след пищевых продуктов отчасти обусловлен выбросами других отраслей – энергетики, химической отрасли. Однако важно понимать, что для достижения углеродной нейтральности сельскому хозяйству и пищевой отрасли придется пройти серьезную трансформацию. Это товары ежедневного спроса. Поэтому декарбонизация данных отраслей коснется каждого потребителя, каждого человека. Все мы ощутит это прежде всего в виде роста цен, так как применение новых технологий повлечет за собой рост себестоимости их производства.

Если сельское хозяйство и пищевая промышленность окажутся неготовыми к последствиям декарбонизации, то эти отрасли могут лишиться своих рынков сбыта в результате расширения действия СВАМ.

Напомним, уже к концу июня этого года Европейская комиссия должна сделать официальное предложение по внедрению Carbon Вorder Аdjustment Мechanism (CВAМ). Приграничное углеродное регулирование напрямую связано с зеленой политикой Европейского Союза. Данный механизм рассматривается ЕС не только как инструмент снижения выбросов СО2, но и как налог, который заставит производителей импортной продукции платить такую же цену за выбросы СО2, которую платят европейские производители.

Ввести в действие CBAM планируется не позднее 2023 года. Украинские промышленники считают, что приграничное углеродное регулирование станет способом дискриминации производителей тех стран, которые не имеют достаточных финансовых возможностей быстро модернизировать существующие или создать новые производства для радикального снижения выбросов СО2.