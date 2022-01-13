Популярная певица Настя Каменских, которая несколько дней назад отправилась на жаркий отдых в Мексику, заинтриговала образом на пляже.

Известная украинская певица Настя Каменских покорила своих поклонников новым снимком из жаркой Мексики.

Звезда показала необычный пляжный наряд, который состоит из множества нитей, пишет Hyser. Это такое своеобразное платье, которое носят поверх купальника. Кучерявая исполнительница на этот раз выбрала купальник с принтом леопард и накидку черного цвета. Она повернулась к камере своей пятой точкой, прикрыв половину лица своими шикарными волосами.

Каменских на отдыхе практически не использует косметику, поэтому можно ее увидеть совершенно не накрашенной. Отметим, что певица обладает внешностью и прекрасным ровным тоном кожи, поэтому косметика ей совершенно не нужна.

"Горячая девушка", - подписала она снимок на испанском, добавив смайлик в виде перчинки.

"Горячая красотка😍Потапу очень повезло 👏👏🔥", "Главное не расплавить местных мужчин)", "Горячо, очень горячо 🔥🔥обожаю таких девушек и такие наряды)) жаль в Москве в таком будет холодно, поэтому все свое желание так выглядеть отдаю на вечеринках +18)) образ суккуба вышел очень классно 😈", "Ваууу ну просто нету слов КРАСОТА не реальная ууфф 😍😍😍😍 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 , котик ты самая лучшая честно 😉😉😉 🤗🤗 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 👋👋 👍👍👍", - написали фолловеры.